РЖД начали продажу билетов без соблюдения дистанции

Ограничение начало действовать в апреле на всех поездах дальнего следования. Начиная с 29 мая билеты на такие поезда продаются на все места в поезде.

Уточняется, что при этом в поездах продолжится визуальный контроль за состоянием здоровья пассажиров и двухразовое измерение температуры в пути следования.

Ранее в мае сообщалось, что РЖД снова разрешили пассажирам приобретать билеты на поезда по некоторым направлениями заранее.





