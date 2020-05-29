РЖД начали продажу билетов без соблюдения дистанции

РЖД возобновили продажу билетов на все места в поезде, отменив тем самым ранее введенное ограничение на покупку билетов с целью соблюдения дистанции из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ограничение начало действовать в апреле на всех поездах дальнего следования. Начиная с 29 мая билеты на такие поезда продаются на все места в поезде.

Уточняется, что при этом в поездах продолжится визуальный контроль за состоянием здоровья пассажиров и двухразовое измерение температуры в пути следования.

Ранее в мае сообщалось, что РЖД снова разрешили пассажирам приобретать билеты на поезда по некоторым направлениями заранее.


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