На Украине частично возобновят внутренние ж/д перевозки с 1 июня

Отмечается, что с начала летнего сезона откроются перевозки на несколько направлений. В частности, билеты уже доступны для покупки по маршрутам из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку (Донецкая область) и Кривой Рог.

В компании добавили, что на указанные поезда продаются только 50% билетов. Также уточняется, что в поезда будут допускать пассажиров только в защитных масках. Кроме того, при проверке билетов будет измеряться температура.

По данным агентства, внутренние железнодорожные перевозки пассажиров на Украине из-за пандемии коронавируса были приостановлены 18 марта.

