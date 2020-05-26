На Украине частично возобновят внутренние ж/д перевозки с 1 июня
На Украине внутренние пассажирские перевозки по железной дороге частично возобновят с 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Украинская железная дорога».
Отмечается, что с начала летнего сезона откроются перевозки на несколько направлений. В частности, билеты уже доступны для покупки по маршрутам из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку (Донецкая область) и Кривой Рог.
В компании добавили, что на указанные поезда продаются только 50% билетов. Также уточняется, что в поезда будут допускать пассажиров только в защитных масках. Кроме того, при проверке билетов будет измеряться температура.
По данным агентства, внутренние железнодорожные перевозки пассажиров на Украине из-за пандемии коронавируса были приостановлены 18 марта.
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