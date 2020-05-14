Россиянам вновь разрешили покупать билеты на поезда заранее

Ранее НСН писала, что в РЖД приняли решение сократить периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования. Еще 32 поезда решено отменить. Причинами таких решений стала ситуация с коронавирусом и на ее фоне падение спроса на железнодорожные поездки.

«С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — заявили в РЖД.

Позже стало известно об отмене дополнительных рейсов, разработанных для майских праздников и летнего туристического сезона, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Как передает агентство, РЖД собирались запустить 76 дополнительных поездов на лето и 53 на майские праздники, но отменили все запланированные рейсы.



