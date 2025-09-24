Ржавчина и дым: Поселок Зеленоградский живет без воды, а нижегородцев пугают фуры

***

Поселок Зеленоградский находится в Пушкинском районе Московской области. При этом близость к цивилизации не уберегла жителей восьми домов от проблем с водой. Уже больше года более 600 семей страдают от ржавой воды из кранов, в которой нельзя ни стирать одежду, ни мыть детей.

«Ресурсоснабжающая организация была признана банкротом и с тех пор вот уже второй год, с прошлой осени меняются ответственные лица, но проблема остается. На все жалобы в администрации реагируют тем, что снимают должностных лиц или передают нас в другую ресурсоснабжающую организацию, но ничего не делается и там. Вода у нас либо ржавая, либо пахнет, либо она с марганцем идет, прямо красит черным и ногти, и всю сантехнику. По всем экспертизам она признана не питьевой, а технической. Какое-то время нам подвозили питьевую воду, но сейчас перестали. Люди ходят за водой к колодцу, но как быть тем, у кого маленькие дети? Это сколько надо воды набрать, чтобы ребенка искупать?» - возмутилась в беседе с НСН одна из местных жительниц.

Мы попросили разобраться в ситуации губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Минстроя и ЖКХ России Ирека Файзуллина.

***

Другой крик о помощи поступил к нам из Нижегородской области. Жители ЖК «Окский берег», поселка Новинки и соседних деревень шокированы грядущим строительством гигантского склада с парковкой на 250 фур в 70 метрах от школы и жилых домов. Люди просят чиновников одуматься, пока не поздно, и не отравлять жизнь тысяче детей. При этом изначально на этом месте обещали построить спорткомплекс и парк.

«Мы совершенно случайно узнали, что рядом с нашим поселком, рядом с нашими домами собираются строить склад площадью 150 тысяч квадратных метров. Все это строительство будет располагаться буквально в 70 метрах от жилых домов, от школы. Когда поселок застраивался, там вообще планировалась парковая зона, ФОК, а сейчас вместо этого строят склад. Жители обеспокоены, во-первых, потому что это рядом с жилыми домами, во-вторых, потому что наша транспортная развязка не предназначена для такого количества машин. Там очень узкий проезд, сейчас даже одна фура и легковушка с трудом разъезжаются. Если это будет поток фур, мы боимся пробок из-за этого. Планируется парковка на 250 фур, это все будет стоять, дымить, ухудшится экологическая ситуация. Кроме того, нам говорят, что там будет порядка 5-7 тысяч рабочих мест, это все рабочие специальности - грузчики, кладовщики, вероятно на них привлекут мигрантов. Не секрет, что обычно в районах с большим количеством мигрантов больше криминала, соответственно, люди боятся за своих детей», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

По ее словам, в их районе нужен не склад, а обещанная инфраструктура. Например, ни поликлиники, ни ФОКа поблизости нет.

Мы попросили губернатора Нижегородской области Глеба Никитина помочь жителям Окского берега.