Ряд улиц в Москве перекроют для подготовки к параду Победы

Все парковочные места в районе перекрытых улиц будут недоступны. Перекрывать улицы будут на 2,5 часа 29 апреля с 17:30.

Движение будет открыто по мере прохождения колонны. При этом парковка на всех участках перекрытий будет запрещена 29 и 30 апреля.

Напомним, ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны пройдут на Красной площади 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - утром 7 мая.

