Ряд улиц в Москве перекроют для подготовки к параду Победы
Несколько московских улиц перекроют в связи с подготовкой к параду Победы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
Все парковочные места в районе перекрытых улиц будут недоступны. Перекрывать улицы будут на 2,5 часа 29 апреля с 17:30.
Движение будет открыто по мере прохождения колонны. При этом парковка на всех участках перекрытий будет запрещена 29 и 30 апреля.
Напомним, ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны пройдут на Красной площади 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - утром 7 мая.
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