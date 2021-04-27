На Красной площади пройдет тренировка парада Победы с экипажами боевых машин
27 апреля на Красной площади в Москве состоится пешая тренировка парада Победы с экипажами боевых машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Механики-водители и командиры боевых машин пройдут по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута.
Ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны пройдут на Красной площади 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - утром 7 мая.
На прошлой неделе военная техника, принимающая участие в Параде Победы на Красной площади, прибыла в Москву из подмосковного Алабино.
Первой в столицу прибыла колонна из более чем 200 единиц колесной техники, в числе которых бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитный ракетный комплекс «С-400», бронеавтомобили «Тайфун» и техника обслуживающей группы.
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