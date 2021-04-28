На Красной площади прошла пешая тренировка перед парадом Победы

На Красной площади Москвы прошла пешая тренировка с экипажами боевых машин, которые будут участвовать в параде Победы 9 мая, сообщает Минобороны России.

На Красной площади пройдет тренировка парада Победы с экипажами боевых машин

В тренировке приняли участие механики-водители и командиры всех боевых машин, которые проедут по площади 9 мая. На время мероприятия пришлось перекрыть некоторые улицы.

Напомним, ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны пройдут на Красной площади 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - утром 7 мая.

На прошлой неделе военная техника, принимающая участие в Параде Победы на Красной площади, прибыла в Москву из подмосковного Алабино.

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ФОТО: Евгений Биятов//РИА Новости
ТЕГИ:Парад ПобедыМосква
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