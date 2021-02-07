РВИО намерено отстаивать репутацию ветерана Артеменко через СК и Генпрокуратуру
Российское военно-историческое общество (РВИО) заявило, что оставляет за собой право обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ, чтобы привлечь к ответственности организаторов интернет-травли ветерана Великой Отечественной войны, полковника Игната Артеменко. Соответствующее заявление опубликовано на сайте общественной организации 7 февраля.
В РВИО признают, что не собирались комментировать судебное дело о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального из-за его оскорблений ветерана. Однако, по мнению общественников, «против 94-летнего фронтовика разворачивается самая настоящая травля», тон которой, по их мнению, задал в суде Навальный.
«Заявляем, что любые попытки поставить под сомнение заслуги Игната Сергеевича и его фронтовую биографию, не только безосновательны, но и преследуются по закону. В этой связи оставляем за собой право обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет о привлечении авторов подобных измышлений к ответственности», - говорится на сайте.
Также в РВИО пообещали в ближайшее время опубликовать архивные документы и исследование о биографии полковника Артеменко, которые опровергнут измышления, что тот «отсиживался в теплом месте».
Общественники заявили, что готовы оказать Артеменко необходимую правовую помощь, в том числе и поддержку адвоката.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН предложил наказать Навального за оскорбление ветерана, заставив его подметать улицы.
«Что касается ситуации с этим конкретным ветераном, это абсолютно оскорбительное заявление. Нормальный человек не имеет права так говорить по отношению к ветеранам. Навальный ни разу рот не открыл за детей войны! Суд решит, как наказать его. Пусть берет метлу и метет дворы!» - возмутился он.
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