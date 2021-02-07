РВИО намерено отстаивать репутацию ветерана Артеменко через СК и Генпрокуратуру

В РВИО признают, что не собирались комментировать судебное дело о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального из-за его оскорблений ветерана. Однако, по мнению общественников, «против 94-летнего фронтовика разворачивается самая настоящая травля», тон которой, по их мнению, задал в суде Навальный.

«Заявляем, что любые попытки поставить под сомнение заслуги Игната Сергеевича и его фронтовую биографию, не только безосновательны, но и преследуются по закону. В этой связи оставляем за собой право обратиться в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет о привлечении авторов подобных измышлений к ответственности», - говорится на сайте.

Также в РВИО пообещали в ближайшее время опубликовать архивные документы и исследование о биографии полковника Артеменко, которые опровергнут измышления, что тот «отсиживался в теплом месте».

Общественники заявили, что готовы оказать Артеменко необходимую правовую помощь, в том числе и поддержку адвоката.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН предложил наказать Навального за оскорбление ветерана, заставив его подметать улицы.

«Что касается ситуации с этим конкретным ветераном, это абсолютно оскорбительное заявление. Нормальный человек не имеет права так говорить по отношению к ветеранам. Навальный ни разу рот не открыл за детей войны! Суд решит, как наказать его. Пусть берет метлу и метет дворы!» - возмутился он.

