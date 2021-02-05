Внук ветерана пригрозил Навальному новыми исками

Внук Игната Артёменко Игорь Колесников не исключил новых исков против Алексея Навального и намерен проконсультироваться с юристами, сообщает «Подъём».

По словам родственника ветерана, который проходит потерпевшим по делу о клевете, в интернете он нашёл комментарии Навального, что они якобы работают за деньги.

«Хотелось бы спросить, откуда у него такая информация. Если он не сможет её предоставить, надо, чтобы за это он тоже перед судом ответил», - отметил Колесников.

Внук ветерана добавил, что по делу, которое в настоящее время рассматривается в суде, ждёт от Навального только извинений и хочет «чтобы всё это скорее закончилось».

«Мне мама звонила, сказала, что дедушка очень нервничает из-за этого... мне бы хотелось, чтобы для дедушки человек просто извинился», - подытожил Колесников.

Ранее защита Навального назвала рассматриваемые судом высказывания Навального «оценочными суждениями». Сам оппозиционер свою вину признать отказался и заявил, что родственники Артёменко «бессовестные люди», которые «им торгуют, как будто какая-то кукла, нацепив на него китель», сообщает Ura.ru.

Дело по статье «клевета» было возбуждено в 2020 году из-за комментариев Навального к видеоролику, в котором Артеменко выступил за внесение поправок в Конституцию РФ. Гособвинение считает, что «высказывания блогера содержат заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана».

Если Навального признают виновным, то ему могут назначить либо штраф до одного миллиона рублей, либо обязательные работы.

Тем временем в Тюмени ждут новый митинг за Навального, сообщает Ura.ru.

