Рютте: Украине следует признать де-факто контролируемые РФ территории
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине необходимо учитывать фактический контроль Россией территорий, однако закреплять это на юридическом уровне не следует. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News.
«Мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины», - сказал Рютте.
По его словам, главным станет вопрос о том, как действовать после прекращения огня, включая обеспечение гарантий безопасности для Украины.
В то же время Рютте подчеркнул, что Украина не должна юридически признавать утрату своих территорий. Он уточнил, что речь может идти о де-факто признании фактического контроля в рамках будущего соглашения, но не о политическом или юридическом признании, которое закрепило бы эти изменения на официальном уровне.
Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рютте: Украине следует признать де-факто контролируемые РФ территории
- Рютте: Поставки оружия Украине продолжатся независимо от саммита РФ и США
- «Краснодар» 1:0 обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
- Минобороны: Над российскими регионами сбили 26 БПЛА самолетного типа
- Кадыров: ВСУ дважды пытались атаковать Чечню
- Вэнс: Трамп обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти
- Вэнс: Идея встречи Путина и Зеленского до переговоров РФ и США непродуктивна
- Самолет Turkish Airlines совершил вынужденную посадку из-за загоревшихся наушников
- «Современно и адекватно»: Эксперт по стилю поддержал предложение Буцкой о школьной форме от дизайнеров РФ
- «Спартак» начал поиск нового главного тренера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru