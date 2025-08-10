Рютте: Украине следует признать де-факто контролируемые РФ территории

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине необходимо учитывать фактический контроль Россией территорий, однако закреплять это на юридическом уровне не следует. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News.

«Мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины», - сказал Рютте.

По его словам, главным станет вопрос о том, как действовать после прекращения огня, включая обеспечение гарантий безопасности для Украины.

В то же время Рютте подчеркнул, что Украина не должна юридически признавать утрату своих территорий. Он уточнил, что речь может идти о де-факто признании фактического контроля в рамках будущего соглашения, но не о политическом или юридическом признании, которое закрепило бы эти изменения на официальном уровне.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияУкраинаНАТО

