Рютте: Украине следует признать де-факто контролируемые РФ территории

«Мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины», - сказал Рютте.

По его словам, главным станет вопрос о том, как действовать после прекращения огня, включая обеспечение гарантий безопасности для Украины.

В то же время Рютте подчеркнул, что Украина не должна юридически признавать утрату своих территорий. Он уточнил, что речь может идти о де-факто признании фактического контроля в рамках будущего соглашения, но не о политическом или юридическом признании, которое закрепило бы эти изменения на официальном уровне.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».