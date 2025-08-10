СМИ: Зеленский может быть на Аляске во время встречи Путина и Трампа

По данным CNN, участие Зеленского в саммите, запланированном на пятницу, 15 августа, не предусмотрено. Однако в Белом доме не исключают, что украинский лидер сможет принять участие в некоторых встречах.

По информации анонимного представителя администрации США, возможные встречи с участием Зеленского, вероятно, состоятся уже после основных переговоров между Трампом и Путиным. В материале подчёркивается, что американский президент остаётся открытым к идее трёхсторонней дискуссии, однако на Аляске запланирован формат двусторонних переговоров.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



