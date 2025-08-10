Рютте: Поставки оружия Украине продолжатся независимо от саммита РФ и США
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поставки американского оружия Украине за счёт европейских стран будут продолжаться независимо от результатов предстоящего саммита между США и Россией. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CBS News.
«Они продолжатся», - сказал он.
По словам Рютте, уже сформированы два пакета: обязательства по первому взяли Нидерланды, по второму — скандинавские страны. Рютте выразил ожидание, что в ближайшие дни и недели появятся новые объявления о поддержке, что, по его мнению, имеет крайне важное значение.
Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
