Рютте: Поставки оружия Украине продолжатся независимо от саммита РФ и США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поставки американского оружия Украине за счёт европейских стран будут продолжаться независимо от результатов предстоящего саммита между США и Россией. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CBS News.

СМИ: Зеленский может быть на Аляске во время встречи Путина и Трампа

«Они продолжатся», - сказал он.

По словам Рютте, уже сформированы два пакета: обязательства по первому взяли Нидерланды, по второму — скандинавские страны. Рютте выразил ожидание, что в ближайшие дни и недели появятся новые объявления о поддержке, что, по его мнению, имеет крайне важное значение.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры