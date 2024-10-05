Русский двойник Леонардо Ди Каприо ушел на СВО

Бурцев получил известность в 2016 году, когда работал в техподдержке службы спасения. В Сети завирусилось фото, на котором пользователи разглядели его сходство с американским актером. О 33-летнем Романе из Подольска писала российская и зарубежная пресса, ему предлагали рекламные контракты, а телеканал «Москва 24» запустил проект «Роман с Ди Каприо», где Бурцев должен был «преобразиться» в звезду Голливуда. Сходство с Ди Каприо Роман признавал, но к внезапной популярности относился скромно.



Последние несколько лет Бурцев изредка снимался в реалити-шоу, сериалах или музыкальных клипах. Параллельно работал в маркетплейсе и строительном магазине. В социальных сетях Роман публиковал отчеты в своем похудении.

В беседе с «Газетой.Ru» Бурцев заявил, что подписал контракт с Минобороны 19 сентября.

«19 сентября подписал. Это было сложное решение, думал несколько месяцев. Ни где нахожусь, ни чем занимаюсь сказать не могу», — сказал он.

Ранее глава администрации города Сибая в Башкирии Азамат Юлдашбаев отправился на службу в зону специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

