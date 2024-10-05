Русский двойник Леонардо Ди Каприо ушел на СВО
Русский двойник Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев ушел на спецоперацию. Об этом мужчина сообщил в своих соцсетях, опубликовав фотографию в военной форме.
Бурцев получил известность в 2016 году, когда работал в техподдержке службы спасения. В Сети завирусилось фото, на котором пользователи разглядели его сходство с американским актером. О 33-летнем Романе из Подольска писала российская и зарубежная пресса, ему предлагали рекламные контракты, а телеканал «Москва 24» запустил проект «Роман с Ди Каприо», где Бурцев должен был «преобразиться» в звезду Голливуда. Сходство с Ди Каприо Роман признавал, но к внезапной популярности относился скромно.
Последние несколько лет Бурцев изредка снимался в реалити-шоу, сериалах или музыкальных клипах. Параллельно работал в маркетплейсе и строительном магазине. В социальных сетях Роман публиковал отчеты в своем похудении.
В беседе с «Газетой.Ru» Бурцев заявил, что подписал контракт с Минобороны 19 сентября.
«19 сентября подписал. Это было сложное решение, думал несколько месяцев. Ни где нахожусь, ни чем занимаюсь сказать не могу», — сказал он.
Ранее глава администрации города Сибая в Башкирии Азамат Юлдашбаев отправился на службу в зону специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Русский двойник Леонардо Ди Каприо ушел на СВО
- Две россиянки пострадали в ДТП в Аланье
- Роберт Фицо планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы
- Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом
- В Красноярском крае загорелся склад с тремя тысячами тонн гороха
- Студенческую ипотеку для молодых семей захотели ввести в России
- В Таиланде спасают тонущих слонов после мощных наводнений
- СМИ: Авиакомпания «Россия» разработала новый кодекс безопасности полетов
- Кадыров передал для нужд СВО 100 новых «Джихад-машин»
- СМИ: НАТО хочет создать еще 49 боеспособных бригад
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru