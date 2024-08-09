Первый замгубернатора Чукотки Исаев отправится добровольцем на СВО
Первый замгубернатора Чукотки Рахим Исаев решил отправиться в зону специальной военной операции. Об этом заявили в правительстве региона.
«Сегодня... на заседании правительства Чукотского АО губернатор Владислав Кузнецов сообщил о решении... Исаева отправиться добровольцем в зону СВО», — указано в сообщении.
Кузнецов отметил, что Исаев работал в Луганской и Донецкой народных республиках, уже на Чукотке активно занимался помощью этой территории, подшефной региону, в том числе контролировал исполнение задач по восстановлению.
«Все, что происходит там, Рахим Рамзанович знает не понаслышке, и как гражданин, как патриот хочет служить Родине», — заявил губернатор.
Отмечается, что Исаев не будет оставлять свой пост в правительстве Чукотки и останется в команде.
Между тем Минобороны России сообщило, что боевые задачи в зоне СВО выполняют свыше 30 добровольческих формирований, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru