Мэр башкирского города Сибай ушел добровольцем на СВО
Глава администрации города Сибая в Башкирии Азамат Юлдашбаев отправился на службу в зону специальной военной операции. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на администрацию.
По данным агентства, мэр будет служить на передовой по контракту. Кроме Юлдашбаева в зону СВО уехали военный комиссар Сибая и Хайбуллинского района Ринат Забиров и депутат города Ахат Асылбаев.
Азамат Юлдашбаев возглавлял Сибай с июня 2022 года. Теперь исполнять обязанности главы администрации будет первый заместитель мэра по экономике, инвестициям и промышленности Сергей Озерцов.
Ранее стало известно, что в зону СВО добровольцем отправится глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин, пишет RT.
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