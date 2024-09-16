Мэр башкирского города Сибай ушел добровольцем на СВО

Глава администрации города Сибая в Башкирии Азамат Юлдашбаев отправился на службу в зону специальной военной операции. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на администрацию.

СМИ: Экс-мэр Сочи Копайгородский ушел добровольцем на СВО

По данным агентства, мэр будет служить на передовой по контракту. Кроме Юлдашбаева в зону СВО уехали военный комиссар Сибая и Хайбуллинского района Ринат Забиров и депутат города Ахат Асылбаев.

Азамат Юлдашбаев возглавлял Сибай с июня 2022 года. Теперь исполнять обязанности главы администрации будет первый заместитель мэра по экономике, инвестициям и промышленности Сергей Озерцов.

Ранее стало известно, что в зону СВО добровольцем отправится глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДобровольцыСпецоперацияМэрБашкирия

Горячие новости

Все новости

партнеры