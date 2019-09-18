Неверов: Рано делать выводы по делу Устинова!
Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в эфире НСН поделился своим взглядом на приговор Тверского суда столицы в адрес Устинова.
Актер Павел Устинов, который был осужден на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОН при задержании в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, по-прежнему находится в заключении.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в беседе с НСН рассказал о своем отношении к приговору актеру.
«Я в этом плане высказал свою позицию. Она заключается в следующем: решение суда в отношении Павла Устинова не вступило в силу. Насколько мне известно, сторона обвиняемого подала апелляцию в вышестоящий суд. Я уверен, что рассмотрение обстоятельств этого дела будет всесторонним, объективным. Я бы просто единственное попросил: воздержаться от рамок таких национальных оценок и дождаться окончательного судебного решения», - призвал собеседник НСН.
Адвокаты актера Павла Устинова обжаловали вердикт Тверского суда столицы. Дата слушаний в Мосгорсуде уже назначена - 23 сентября. Уточнялось, что суд нижестоящей инстанции принял сторону следствия, которое утверждало, что при задержании 24-летний Устинов сопротивлялся правоохранителям, что привело к вывиху плеча одного из ОМОНовцев. При этом, суд отказался приобщить к делу видео задержания, из которого следует, что Устинов не сопротивлялся.
Ранее в защиту актера Павла Устинова высказался вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он сообщил, что считает нечестным отказ суда принять во внимание видео, которые доказывают невиновность Устинова. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с НСН предположил, что такие заявление со стороны вице-спикера Совета Федерации могут свидетельствовать о планах «Единой России» провести некий ребрендинг партии. Он сообщил, что подобным образом Турчак зарабатывает политические очки.
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