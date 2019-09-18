Неверов: Рано делать выводы по делу Устинова!

Актер Павел Устинов, который был осужден на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОН при задержании в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, по-прежнему находится в заключении.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в беседе с НСН рассказал о своем отношении к приговору актеру.

«Я в этом плане высказал свою позицию. Она заключается в следующем: решение суда в отношении Павла Устинова не вступило в силу. Насколько мне известно, сторона обвиняемого подала апелляцию в вышестоящий суд. Я уверен, что рассмотрение обстоятельств этого дела будет всесторонним, объективным. Я бы просто единственное попросил: воздержаться от рамок таких национальных оценок и дождаться окончательного судебного решения», - призвал собеседник НСН.