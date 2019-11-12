Создатель «Кинотавра» объяснил, зачем Усманов вложился в кино

«Просто уважаемый бизнесмен решил помочь уважаемому режиссеру. Он и мне помогал детский "Кинотаврик" делать. Несколько лет подряд давал по 3 миллиона рублей, этого хватало, чтобы организовать фестиваль. Он вообще человек мотивационный делать хорошие дела. Сейчас еще Роман Абрамович начал помогать «Кинотавру», выделил очень хорошую сумму на прошедший фестиваль, порядка 5 миллионов долларов. Кроме того, Абрамович ввязался в кинопроизводство – открыл свою кинокомпанию», - сказал Рудинштейн.

При этом, собеседник НСН отметил, что кинокартину «Грех» он еще не видел.

«Собираюсь пойти на картину Кончаловского как только появится в прокате. Слышал несколько интервью с ним о фильме. Считаю, чтобы ни сделал Кончаловский - плохо не будет. Это мастер, как Никита Михалков, люблю я его или нет, но рука мастера чувствуется, даже если картина выходит неудачная», - поделился своей точкой зрения Марк Рудинштейн.

Ранее актер Алексей Панин в эфире НСН отметил, что и сам бы не пренебрег помощью состоятельного продюсера.

