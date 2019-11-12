Создатель «Кинотавра» объяснил, зачем Усманов вложился в кино
Создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» в эфире НСН рассказал, зачем российские миллиардеры начали финансировать отечественное кинопроизводство.
На российских экранах 14 ноября выходит новый фильм Андрея Кончаловского «Грех». Картина рассказывает о жизни итальянского мастера эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти. Съемки фильма проходили в Италии, а в финансировании проекта главную роль сыграл российский бизнесмен, миллиардер Алишер Усманов.
Создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн в эфире НСН рассказал, что это не первый опыт финансирования кинопроектов Усмановым.
«Просто уважаемый бизнесмен решил помочь уважаемому режиссеру. Он и мне помогал детский "Кинотаврик" делать. Несколько лет подряд давал по 3 миллиона рублей, этого хватало, чтобы организовать фестиваль. Он вообще человек мотивационный делать хорошие дела. Сейчас еще Роман Абрамович начал помогать «Кинотавру», выделил очень хорошую сумму на прошедший фестиваль, порядка 5 миллионов долларов. Кроме того, Абрамович ввязался в кинопроизводство – открыл свою кинокомпанию», - сказал Рудинштейн.
При этом, собеседник НСН отметил, что кинокартину «Грех» он еще не видел.
«Собираюсь пойти на картину Кончаловского как только появится в прокате. Слышал несколько интервью с ним о фильме. Считаю, чтобы ни сделал Кончаловский - плохо не будет. Это мастер, как Никита Михалков, люблю я его или нет, но рука мастера чувствуется, даже если картина выходит неудачная», - поделился своей точкой зрения Марк Рудинштейн.
Ранее актер Алексей Панин в эфире НСН отметил, что и сам бы не пренебрег помощью состоятельного продюсера.
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