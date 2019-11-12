Панин: Я бы взял деньги на кино и у Усманова, и у Абрамовича
Актер Алексей Панин в эфире НСН оценил дебют миллиардера Алишера Усманова в качестве кинопродюсера.
В четверг, 14 ноября, в российский прокат выйдет новая картина Андрея Кончаловского «Грех». Лента рассказывает о судьбе крупнейшего мастера итальянского Возрождения, создателя Давида и росписи потолка Сикстинской капеллы в Ватикане, Микеланджело Буонарроти. Фильм снят в Италии с участием итальянских актеров при поддержке множества российских и иностранных компаний, министерства культуры и Первого канала. При этом, генеральным продюсером «Греха» выступил российский предприниматель и меценат, миллиардер Алишер Усманов.
Актер Алексей Панин в эфире НСН отметил, что, если меценат не вмешивается в процесс съемок, то нет особой разницы, кто спонсирует проект.
«Какая разница кто выступает генеральным продюсером картины, если человек дает на это деньги, не мешает процессу, получает удовольствие от процесса и если ему самому интересно делать кино. Поэтому разницы нет хоть это Алишер Усманов, хоть Вадим Дымов или Роман Абрамович», - сказал он.
Алишер Усманов является основателем холдинга USM, в число активов которого входят «Металлоинвест», «МегаФон» и Mail.Ru Group. Кроме того им учрежден благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», который специализируется на поддержке в том числе и культурных проектов. «Грех» это не единственный совместный проект Кончаловского и Усманова, сейчас в работе находится историческая драма «Дорогие товарищи» о расстреле мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.
Алексей Панин отметил, что и сам бы не пренебрег помощью состоятельного продюсера.
«Для своего какого-либо проекта специально бегать с протянутой рукой я бы не стал, просто не умею этого делать, но если бы подвернулась возможность поработать с Усмановым – он бы предложил или меня с ним свели – то да, я бы не отказался», - пояснил собеседник НСН.
Панин признался, что еще не смотрел фильм Кончаловского «Грех», но уверен в гениальности картины.
«Как будет у меня возможность, обязательно посмотрю фильм «Грех». Кончаловский один из лучших режиссеров на советском и постсоветском пространстве. Он великий режиссер и все, что он делает это настоящее искусство», - заключил актер.
Фестивальная премьера «Греха» состоялась в Риме в начале ноября. В июле президент России Владимир Путин подарил диск с картиной папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН рассказал, в чем, по его мнению, заключалась задача Усманова, а также предположил, что кассового успеха у картины не будет.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Сбившая «непьяного» мальчика женщина освободилась из колонии
- Депутат: В Госдуме не поддержат снижение пенсионного возраста в ДФО
- Решим проблему! Лавров пошутил о выборах президента США
- Госдума разрешила сбивать дроны-нарушители
- В Кремле отреагировали на идею вернуть прежний пенсионный возраст