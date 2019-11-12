Панин: Я бы взял деньги на кино и у Усманова, и у Абрамовича

Алишер Усманов является основателем холдинга USM, в число активов которого входят «Металлоинвест», «МегаФон» и Mail.Ru Group. Кроме того им учрежден благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», который специализируется на поддержке в том числе и культурных проектов. «Грех» это не единственный совместный проект Кончаловского и Усманова, сейчас в работе находится историческая драма «Дорогие товарищи» о расстреле мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

Алексей Панин отметил, что и сам бы не пренебрег помощью состоятельного продюсера.

«Для своего какого-либо проекта специально бегать с протянутой рукой я бы не стал, просто не умею этого делать, но если бы подвернулась возможность поработать с Усмановым – он бы предложил или меня с ним свели – то да, я бы не отказался», - пояснил собеседник НСН.

Панин признался, что еще не смотрел фильм Кончаловского «Грех», но уверен в гениальности картины.

«Как будет у меня возможность, обязательно посмотрю фильм «Грех». Кончаловский один из лучших режиссеров на советском и постсоветском пространстве. Он великий режиссер и все, что он делает это настоящее искусство», - заключил актер.

Фестивальная премьера «Греха» состоялась в Риме в начале ноября. В июле президент России Владимир Путин подарил диск с картиной папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН рассказал, в чем, по его мнению, заключалась задача Усманова, а также предположил, что кассового успеха у картины не будет.

