«Греху» Кончаловского и Усманова отказали в прокатном успехе

14 ноября в России в покат выйдет новая лента Андрея Кончаловского «Грех». Это, как пишут кинокритики, байопик Микеланджело Буонаротти, визуально отсылающий к эстетике позднего Роберто Росселлини (особенно к его телевизионному историческому циклу) и фильмам Пьера Паоло Пазолини. Режиссёр снимал «Грех» в Италии с итальянскими актерами. Генеральным продюсером ленты выступил бизнесмен Алишер Усманов.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН рассказал, в чем, по его мнению, заключалась задача Усманова, а также предположил, что кассового успеха у картины не будет.

«Как мне кажется, Алишера Усманова привлекло, в первую очередь, само имя Андрея Кончаловского. Во-вторых, это историческое кино с огромным бюджетом, у которого есть фестивальные, а может, и оскаровские перспективы. Как рассказал мне в личной беседе генпродюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау, когда Кэмерон работал со сценарием, актерами, он управлял полумиллиардом долларов. И, видимо, Усманов должен бытъ рулить финансовыми потоками, не вмешиваясь в работу режиссеров, актеров, операторов», - считает эксперт.