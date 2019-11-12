«Греху» Кончаловского и Усманова отказали в прокатном успехе
Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал НСН о том, какую роль играл в съемках фильма бизнесмен Алишер Усманов.
14 ноября в России в покат выйдет новая лента Андрея Кончаловского «Грех». Это, как пишут кинокритики, байопик Микеланджело Буонаротти, визуально отсылающий к эстетике позднего Роберто Росселлини (особенно к его телевизионному историческому циклу) и фильмам Пьера Паоло Пазолини. Режиссёр снимал «Грех» в Италии с итальянскими актерами. Генеральным продюсером ленты выступил бизнесмен Алишер Усманов.
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН рассказал, в чем, по его мнению, заключалась задача Усманова, а также предположил, что кассового успеха у картины не будет.
«Как мне кажется, Алишера Усманова привлекло, в первую очередь, само имя Андрея Кончаловского. Во-вторых, это историческое кино с огромным бюджетом, у которого есть фестивальные, а может, и оскаровские перспективы. Как рассказал мне в личной беседе генпродюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау, когда Кэмерон работал со сценарием, актерами, он управлял полумиллиардом долларов. И, видимо, Усманов должен бытъ рулить финансовыми потоками, не вмешиваясь в работу режиссеров, актеров, операторов», - считает эксперт.
«Не думаю, что Усманов настолько бездарный бизнесмен, чтобы дать денег и не следить за тем, как они расходуются. Он контролирует все финансовые потоки»
Фестивальная премьера «Греха» состоялась в Риме в начале ноября. Российская премьера прошла накануне в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Как признался Кончаловский, это ощущение праздника, потому что это момент для всех тех, кто отдавал свои силы и талант во время работы над фильмом.
«Андрей Кончаловский – отличный режиссер, кино он снимает хорошее. Я жду от него красивое кино в высшей степени художественного фильма. Я не уверен в его прокатном успехе, а вот фестивальный – вполне возможно», - предположил Давид Шнейдеров.
В июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
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