РСТ: Более 90% россиян на 23 февраля будут отдыхать на родине

Более 90% граждан России на длинные праздники в феврале, которые отправятся в поездки, будут путешествовать внутри страны. Такая тенденция объясняется, в том числе, более длительным перелетом на курорты за границу из-за санкционных ограничений. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Наибольшим спросом пользуются Санкт-Петербург, Карелия, Москва, Черноморское побережье Кубани, а также горнолыжные курорты. Исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова среди наиболее востребованных направлений также назвала Московскую область, города Золотого кольца. Что касается заграничных курортов, то здесь первую тройку составляют Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Таиланд.

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По оценке Ассоциации туроператоров России, путёвки довольно активно реализуются как на 23 февраля, так и на 8 марта, но больше востребованы праздничные и выходные дни февраля. Таким образом, на ближайшие праздники все предложения «по разумным» ценам уже реализованы.

Россияне на День защитника отечества будут отдыхать с 23 по 26 февраля, включительно. Как отмечает НСН, согласно опросу портала SuperJob, почти каждый пятый мужчина в РФ заявил, что не хочет, чтобы ему дарили подарки на 23 февраля.

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ФОТО: РИА Новости
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