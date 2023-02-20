РСТ: Более 90% россиян на 23 февраля будут отдыхать на родине
Более 90% граждан России на длинные праздники в феврале, которые отправятся в поездки, будут путешествовать внутри страны. Такая тенденция объясняется, в том числе, более длительным перелетом на курорты за границу из-за санкционных ограничений. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Наибольшим спросом пользуются Санкт-Петербург, Карелия, Москва, Черноморское побережье Кубани, а также горнолыжные курорты. Исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова среди наиболее востребованных направлений также назвала Московскую область, города Золотого кольца. Что касается заграничных курортов, то здесь первую тройку составляют Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Таиланд.
По оценке Ассоциации туроператоров России, путёвки довольно активно реализуются как на 23 февраля, так и на 8 марта, но больше востребованы праздничные и выходные дни февраля. Таким образом, на ближайшие праздники все предложения «по разумным» ценам уже реализованы.
Россияне на День защитника отечества будут отдыхать с 23 по 26 февраля, включительно. Как отмечает НСН, согласно опросу портала SuperJob, почти каждый пятый мужчина в РФ заявил, что не хочет, чтобы ему дарили подарки на 23 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- В Сочи из-за ливней поднялся уровень рек
- РСТ: Более 90% россиян на 23 февраля будут отдыхать на родине
- Гросу заявил, что Молдавия может начать переговоры о членстве в ЕС в конце года
- СМИ: Костомаров находится в стабильном состоянии после проблем с сосудами мозга
- Продюсеру «Мумий Тролль» неизвестно об отмене концертов группы
- EUobserver: ЕС намерен включить в чёрный список Москалькову
- СМИ: На Западе почти никто не верит в возможность Украины вернуть Крым
- Пригожин призвал не принуждать молодых артистов петь патриотические песни
- В ДНР выплатили пенсий на сумму более 10 млрд рублей
- Медведев назвал Байдена стариком из-за океана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru