Соцопрос: мужчинам не нужны подарки на 23 февраля

В рейтинге подарков на День защитника Отечества лидируют деньги (11%), одежда и аксессуары (7%), а также любовь, забота и внимание (7%). А материальным подаркам каждый десятый предпочел бы просто деньги. Автомобили и техника предпочли бы 4% мужчин, а ещё 2% - оружие.

Согласно данным того же опроса, 27% мужчин обычно не получают подарков на 23 февраля, а ещё 7% заявили, что им дарят «всякую ерунду». По словам респондентов, чаще всего им дарят одежду, в том числе носки и бельё (20%).

Ранее сервис знакомств RusDate.net выяснил, что на День всех влюблённых 52% женщин хотели бы получить в подарок цветы, сообщает RT.

