В АТОР рассказали, как изменится отдых в Турции после землетрясения
Ассоциация туроператоров России (АТОР) не видит предпосылок к изменению качества сервиса на популярных турецких курортах после масштабного землетрясения. Об этом сообщила исполнительный директор организации Майя Ломидзе, передает РИА Новости.
По ее словам, пострадавшие регионы не пользовались популярностью у российских туристов.
Россиян в регионе землетрясения не было, заявил ранее в беседе с НСН вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, объяснив, что туристы в основном отдыхают на западе страны.
По словам эксперта, самая восточная точка, куда доезжают туристы из РФ - Анкара. Восточнее Анкары российских туристов почти не бывает. В прошлом году в Турции побывало более 5,5 млн россиян, в регионе землетрясения было не более полутора сотен человек, уточнил собеседник НСН.
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