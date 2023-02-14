В АТОР рассказали, как изменится отдых в Турции после землетрясения

Ассоциация туроператоров России (АТОР) не видит предпосылок к изменению качества сервиса на популярных турецких курортах после масштабного землетрясения. Об этом сообщила исполнительный директор организации Майя Ломидзе, передает РИА Новости.

По ее словам, пострадавшие регионы не пользовались популярностью у российских туристов.

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Россиян в регионе землетрясения не было, заявил ранее в беседе с НСН вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, объяснив, что туристы в основном отдыхают на западе страны.

По словам эксперта, самая восточная точка, куда доезжают туристы из РФ - Анкара. Восточнее Анкары российских туристов почти не бывает. В прошлом году в Турции побывало более 5,5 млн россиян, в регионе землетрясения было не более полутора сотен человек, уточнил собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыЗемлетрясениеТурция
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