В АТОР рассказали, как изменится отдых в Турции после землетрясения

Ассоциация туроператоров России (АТОР) не видит предпосылок к изменению качества сервиса на популярных турецких курортах после масштабного землетрясения. Об этом сообщила исполнительный директор организации Майя Ломидзе, передает РИА Новости.

По ее словам, пострадавшие регионы не пользовались популярностью у российских туристов.