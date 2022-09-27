РСПП призвал расширить список отсрочек от частичной мобилизации
Российский союз промышленников и предпринимателей считает необходимым дополнить перечень специалистов, которым полагается отсрочка от частичной мобилизации. Соответствующее обращение появилось на сайте РСПП.
Отмечается, что временное выбытие в трудовом коллективе значительного числа ключевых сотрудников не получится быстро нивелировать посредством оперативного найма на рынке, если это технологичные производства с высоким уровнем требований к компетенции персонала.
Организация также акцентирует внимание на рисках, которые появляются у компаний в связи с мобилизацией их основных учредителей и лиц, которые выполняют функции единоличного исполнительного органа юридического лица. РСПП предлагает распространить отсрочку от призыва и на эти категории.
Ранее глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин направил главе Минэкономразвития Решетникову письмо с призывом предоставить отсрочку от частичной мобилизации для ключевых и высококвалифицированных сотрудников МСП.
В свою очередь омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что отрасль рискует развалиться на фоне мобилизации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru