РПЦ сожалеет о задержании протестующих против строительства храма

Акция протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге завершилась вмешательством ОМОН и задержанием, по данным Znak.com, почти 70 человек. Официальной информации пока не поступало.

Некоторые протестующие прорывали оцепление, сносили части установленного на площадке забора и бросали их в реку, на берегу которой находится сквер. В толпе то ли распылили газ, то ли применили дымовые шашки. Охранников стройплощадки закидывали яйцами и оплевывали.

В какой-то момент силовики выстроились перед протестующими в пять рядов. К 01:30 сквер был полностью зачищен от активистов.

При этом акция начиналась вполне мирно, люди угощали друг друга чаем и печеньем, играла музыка, с протестующими и сторонниками общался протоиерей Максим Миняйло.

Но когда обстановка начала накаляться, было решено вмешаться силовикам.

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе в эфире НСН отметил, что сожалеет о задержаниях, но полагает, что вышедшие на протест люди стали жертвами политтехнологов.

«Храм — это не мусороперерабатывающий завод, не крематорий. Он не нарушает покой и нормальную жизнь горожан. Мы сожалеем о том, что обстановка ненависти привела к задержанию людей на стихийном протесте. Полагаем, что большинство из них стали орудием циничных политтехнологов, которые используют храмовое строительство для реализации своих больных амбиций», - отметил представитель РПЦ.

В свою очередь протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН напомнил, что у Церкви огромные лоббистские и сверхконституционные возможности, но их нужно развернуть в пользу того, чтобы не отбирать, а дарить.