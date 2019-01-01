РПЦ сожалеет о задержании протестующих против строительства храма
Представители РПЦ в эфире НСН призвали к мирному разрешению вопроса о строительстве храма в Екатеринбурге.
Акция протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге завершилась вмешательством ОМОН и задержанием, по данным Znak.com, почти 70 человек. Официальной информации пока не поступало.
Некоторые протестующие прорывали оцепление, сносили части установленного на площадке забора и бросали их в реку, на берегу которой находится сквер. В толпе то ли распылили газ, то ли применили дымовые шашки. Охранников стройплощадки закидывали яйцами и оплевывали.
В какой-то момент силовики выстроились перед протестующими в пять рядов. К 01:30 сквер был полностью зачищен от активистов.
При этом акция начиналась вполне мирно, люди угощали друг друга чаем и печеньем, играла музыка, с протестующими и сторонниками общался протоиерей Максим Миняйло.
Но когда обстановка начала накаляться, было решено вмешаться силовикам.
Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе в эфире НСН отметил, что сожалеет о задержаниях, но полагает, что вышедшие на протест люди стали жертвами политтехнологов.
«Храм — это не мусороперерабатывающий завод, не крематорий. Он не нарушает покой и нормальную жизнь горожан. Мы сожалеем о том, что обстановка ненависти привела к задержанию людей на стихийном протесте. Полагаем, что большинство из них стали орудием циничных политтехнологов, которые используют храмовое строительство для реализации своих больных амбиций», - отметил представитель РПЦ.
В свою очередь протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН напомнил, что у Церкви огромные лоббистские и сверхконституционные возможности, но их нужно развернуть в пользу того, чтобы не отбирать, а дарить.
«На Руси храмы строили всем миром и для всей общины, и появление нового храма должно быть общим праздником, а если этого не получается, но нужно задуматься, правильной ли мы все идем дорогой», - озвучил свою позицию клирик РПЦ.
К слову, бывший пресс-секретарь Патриарха, а ныне настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский обратил внимание, что в Екатеринбурге удивляет почти полное отсутствие каких-либо названий, связанных с Православием, – нет имен святых, церковных праздников, русских (дореволюционных) героев. Даже имя Екатерины, в честь которой назван город, нигде на карте не упоминается.
По мнению отца Владимира было бы логичным если бы «храмоборцы потребовали переименования Екатеринбурга в Свердловск? Это было бы так естественно - всё бы стало на свои места!»
Строительство православного храма согласовано градостроительным советом, прошло через процедуру общественных обсуждений и должно быть завершено к 2023 году. Фонд святой Екатерины 25 апреля получил разрешение на строительство.
В ночь на 13 мая строители огородили территорию будущей стройплощадки и поставили строительные вагончики. И в том же день начались акции протеста.
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