РПЦ решила приобщать к своей вере папуасов

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) расширил сферу пастырской ответственности на Восточный Тимор и Папуа – Новая Гвинея. Об этом сообщается на сайте патриархии.

Большинство жителей этих государств придерживаются католической веры, отмечает Ura.ru.

В ходе заседания, прошедшего во вторник, 25 августа, было постановлено включить эти государства в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ. Об этом проинформировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, пишут «Известия».