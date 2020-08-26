РПЦ решила приобщать к своей вере папуасов
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) расширил сферу пастырской ответственности на Восточный Тимор и Папуа – Новая Гвинея. Об этом сообщается на сайте патриархии.
Большинство жителей этих государств придерживаются католической веры, отмечает Ura.ru.
В ходе заседания, прошедшего во вторник, 25 августа, было постановлено включить эти государства в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ. Об этом проинформировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, пишут «Известия».
Сингапурская епархия учреждена в 2018 году, что стало ответным шагом на создание Константинополем параллельной церковной структуры на Украине.
Ранее сегодня запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН прокомментировал отставку руководителя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Дмитрия Смирнова. Он приветствовал назначение молодого священника на эту должность.
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