Патриарх Кирилл призвал власти Белоруссии к диалогу с обществом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал власти и «общественные силы» Белоруссии прекратить противостояние и начать диалог. Об этом написал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram.
Также патриарх высказал уверенность в том, что Белорусская православная церковь внесет вклад в достижение перемирия.
«Святейший Патриарх в эти дни молится о скорейшем прекращении общественного противостояния в Республике Беларусь, установлении мира и доверия, исцелении всех пострадавших. О том, чтобы власть и все здоровые общественные силы, заботящиеся о благе народа, вступили в диалог для преодоления возникшего напряжения. Патриарх уверен, что епископат и духовенство Белорусской православной церкви способны внести важный вклад в дело примирения», - цитирует Легойду РИА Новости.
Ранее 15 августа стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили начавшиеся после президентских выборов протесты.
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