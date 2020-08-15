Патриарх Кирилл призвал власти Белоруссии к диалогу с обществом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал власти и «общественные силы» Белоруссии прекратить противостояние и начать диалог. Об этом написал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram.

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Также патриарх высказал уверенность в том, что Белорусская православная церковь внесет вклад в достижение перемирия.

«Святейший Патриарх в эти дни молится о скорейшем прекращении общественного противостояния в Республике Беларусь, установлении мира и доверия, исцелении всех пострадавших. О том, чтобы власть и все здоровые общественные силы, заботящиеся о благе народа, вступили в диалог для преодоления возникшего напряжения. Патриарх уверен, что епископат и духовенство Белорусской православной церкви способны внести важный вклад в дело примирения», - цитирует Легойду РИА Новости.

Ранее 15 августа стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили начавшиеся после президентских выборов протесты.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:БеспорядкиБелоруссияПатриархПатриарх Кирилл
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