Патриарх Кирилл призвал власти Белоруссии к диалогу с обществом

Также патриарх высказал уверенность в том, что Белорусская православная церковь внесет вклад в достижение перемирия.

«Святейший Патриарх в эти дни молится о скорейшем прекращении общественного противостояния в Республике Беларусь, установлении мира и доверия, исцелении всех пострадавших. О том, чтобы власть и все здоровые общественные силы, заботящиеся о благе народа, вступили в диалог для преодоления возникшего напряжения. Патриарх уверен, что епископат и духовенство Белорусской православной церкви способны внести важный вклад в дело примирения», - цитирует Легойду РИА Новости.

Ранее 15 августа стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили начавшиеся после президентских выборов протесты.

