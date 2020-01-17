РПЦ: Пьяное моржевание - путь на больничную койку

«Церковь призывает нас стать людьми хотя бы на этот день, чтобы мы втянулись, научились и продолжили такое правильно общение - общение с любовь друг к другу. Очень важно в этот день прийти в храм. Там происходит чин Великого освящения воды. И если мы примирились, участвовали в литургии, причастились, то тогда уже вершина этой радости, если нет никаких медицинских недомоганий, купание в проруби. Но ни капли алкоголя, иначе это все моржевание – путь на больничную койку», - предупредил клирик РПЦ.

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