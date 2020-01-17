РПЦ: Пьяное моржевание - путь на больничную койку

17 января 202014:50

Практика последних лет показывает, что людей, стоящих в очереди за крещенской водой, и окунающихся в проруби в надежде «смыть грехи», больше, чем полноценно участвующих в церковной жизни.

Как правильно встречать праздник Богоявления на пресс-конференции НСН рассказал иеромонах Димитрий Першин.

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«Церковь призывает нас стать людьми хотя бы на этот день, чтобы мы втянулись, научились и продолжили такое правильно общение - общение с любовь друг к другу. Очень важно в этот день прийти в храм. Там происходит чин Великого освящения воды. И если мы примирились, участвовали в литургии, причастились, то тогда уже вершина этой радости, если нет никаких медицинских недомоганий, купание в проруби. Но ни капли алкоголя, иначе это все моржевание – путь на больничную койку», - предупредил клирик РПЦ.

Ранее отец Димитрий Першин на пресс-конференции НСН рассказал о сути праздника Богоявления.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
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