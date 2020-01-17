В праздник Крещения в РПЦ призвали примириться с родными
За нырянием в прорубь должно стоять истинное понимание праздника Богоявления, его сути. Об этом в преддверии крещенских купаний на пресс-конференции НСН заметил иеромонах Димитрий Першин.
«Крещение Господне позволяет нам приобщиться к той благодати, которая была ниспослана нам, когда Христос крестился. Возникает вопрос. Люди приходили к Иоанну Предтечи, чтобы избавиться от греха через погружение в воды Иордана, а Христос для чего пришел? В Нем нет греха! Иоанн понимает и говорит ему об этом, но Христос должен исполнить "всякую правду". И в момент его спуска в Иордан, во время Крещения вдруг оказывается, что эта пустыня далекая - самое чистое место на земле. Потому что Бог открывает Себя мирозданию как Святую Троицу. Сюда приходили люди, чтобы покаяться, избавиться от греха и способны были вместить эту весть, что пришел Сын Божий, а не очередной пророк. И для нас с вами праздник Крещения должен начинаться с обновления своего сердца покаянием. Позвоните жене, теще, примиритесь со всеми, и это гораздо важнее и гораздо тяжелее, чем сойти в прорубь», - напомнил отец Димитрий Першин.
Добавим, в Москве оборудуют 46 площадок для крещенских купаний. Это будут как искусственные купели, расположенные у храмов и в парках, так и специальные места на водоемах. Окунуться в прорубь жители столицы смогут с 18.00 18 января.
Как отметили в МВД, на всех площадках организуют безопасный спуск к воде. Рядом с купелями оборудуют теплые павильоны с горячим чаем и питанием, а также раздевалки. Кроме того, в шаговой доступности от купелей появятся временные автомобильные стоянки. Обеспечивать безопасность во время крещенских купаний будут спасатели и полицейские.
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