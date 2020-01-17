В праздник Крещения в РПЦ призвали примириться с родными

За нырянием в прорубь должно стоять истинное понимание праздника Богоявления, его сути. Об этом в преддверии крещенских купаний на пресс-конференции НСН заметил иеромонах Димитрий Першин.

«Крещение Господне позволяет нам приобщиться к той благодати, которая была ниспослана нам, когда Христос крестился. Возникает вопрос. Люди приходили к Иоанну Предтечи, чтобы избавиться от греха через погружение в воды Иордана, а Христос для чего пришел? В Нем нет греха! Иоанн понимает и говорит ему об этом, но Христос должен исполнить "всякую правду". И в момент его спуска в Иордан, во время Крещения вдруг оказывается, что эта пустыня далекая - самое чистое место на земле. Потому что Бог открывает Себя мирозданию как Святую Троицу. Сюда приходили люди, чтобы покаяться, избавиться от греха и способны были вместить эту весть, что пришел Сын Божий, а не очередной пророк. И для нас с вами праздник Крещения должен начинаться с обновления своего сердца покаянием. Позвоните жене, теще, примиритесь со всеми, и это гораздо важнее и гораздо тяжелее, чем сойти в прорубь», - напомнил отец Димитрий Першин.