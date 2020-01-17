В МВД подтвердили готовность к обеспечению безопасности на Крещение

17 января 202014:19

Православные христиане 18 января отмечают Навечерие (сочельник) Крещения Господня. Для верующих по всей стране будут организованы купели для купания.

На пресс-конференции НСН заместитель начальника полиции УТ МВД России по ЦФО по охране Общественного порядка, полковник полиции Александр Тарушкин рассказал, как будет обеспечиваться безопасность в эту ночь.

«Все наряды проинструктированы, которые будут дежурить возле храмов, купелей, в том числе организованных стихийно. Там несут совместную службу сотрудники полиции, МЧС.

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По местам богослужений происходит по согласованию с настоятелями церквей. Важно не допустить давки и паники. Как правило, никаких серьезных происшествий не происходит. Есть только некоторые медицинские аспекты», - отметил Тарушкин.

В МВД призвали пользоваться только организованными купелями, потому что там все продумано и сделано для удобства верующих.


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ФОТО: РИА Новости
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