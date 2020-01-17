17.01.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Крещение Господне: Как безопасно искупаться в проруби»

В ночь с 18 на 19 января православные христиане России будут отмечать праздник Крещения Господня. Этот праздник помимо прочего знаменит традицией купания в специальных купелях-прорубях. Подготовка к празднику осуществляется силами муниципальных образований, РПЦ и МЧС. В ходе подготовки будут организованы места купания, маршруты к ним, а также обеспечена безопасность народных гуляний.

Кто и как подготавливает купели и проруби к празднику Крещения?

Купаться в проруби полезно или нет?

Как будет осуществляться обеспечение безопасности на местах народных купаний?

Кому противопоказано окунаться в крещенскую прорубь?

Кто будет помогать верующим, которые не в состоянии окунуться в прорубь самостоятельно?

Участники пресс-конференции:

Заместитель начальника полиции УТ МВД России по ЦФО по охране Общественного порядка, полковник полиции Александр Тарушкин;

Иеромонах Дмитрий Першин;

Приглашены:



Приглашены: Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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