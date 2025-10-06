В РПЦ рассказали, что поможет сохранить брак
Осознание возможности утраты любви может помочь сохранить брак, считает председатель Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.
«Я как-то у одного своего умного друга спросил, любого ли человека можно полюбить... Он ответил, что не знает, любого ли можно полюбить, но любого можно разлюбить», — поделился собеседник издания.
Как отметил Легойда, каждому из супругов стоит об этом помнить. Он подчеркнул, что если не прилагать усилий и не взращивать чувства, однажды «услышишь, что "любовь прошла, завяли помидоры, будем честны друг перед другом, до свидания"». Легойда призвал помнить, понимать и стараться, чтобы не допустить такого.
Ранее священник петербургского храма святого Александра Невского в Усть-Ижоре Андрей Бондарев рассказал, почему могут распадаться венчанные браки. По словам священнослужителя, иногда мужчины «не хотят или не умеют духовно вести семью», и женщины не желают принимать супруга в качестве главы.
