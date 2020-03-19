Правительство не исключило усиление ограничительных мер из-за COVID-19 по всей России

В сообщении отмечается, что продолжается жесткий контроль за всеми россиянами, возвращающимися из стран с тревожной эпидемиологической ситуацией. Все они проходят медицинский осмотр и должны соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, правительство попросило граждан при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома и вызывать скорую помощь. Работодателям посоветовали найти возможность отправить работников на уделенную работу из дома, пишет «Газета.ру».

Уточняется, что в России создан запас в 700 тыс. тест-систем на коронавирус, который будет пополняться.

На сегодня известно о 147 случаях заболевших коронавирусом в России.

Ранее стало известно, что в России могут ввести совершенно новый вид занятости - неполный дистанционный труд. Этот вопрос уже в этом месяце собираются обсудить Минтруд, профсоюзы и работодатели. Инициатива возникла на фоне мер, которые предпринимаются в России для борьбы с распространением коронавируса.



