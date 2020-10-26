Рождаемость в России за 5 лет упала почти на четверть, передает РИА Новости слова омбудсмена по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

По ее словам, за пятилетку число рождений в стране сократилось на 23,7%, при этом число рождений на одну женщину в текущем году составляет 1,5 ребенка при 1,62 еще три года назад, несмотря на снижение числа абортов.

Численность населения России к 2024 году может уменьшиться на 1,2 миллиона человек. Такой прогноз содержится в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года.

Директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский заявил НСН, что в целом наблюдается глубокий кризис, который длится с середины 60-х годов прошлого века. По его словам, обеспечить прирост населения можно только за счет мигрантов. При этом, как утверждает демограф, миграция должна быть весьма высокой.

В свою очередь председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью НСН заявил, что Россия будет пожинать плоды деятельности ушедшего правительства, так как оно неправильно определило цели стимулирования, поддерживая рождаемость первых детей, когда надо было – четвертых.

