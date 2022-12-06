«Рождаемость падает!»: Меры поддержки семей не повлияют на демографию в России
Выплаты по 10 тысяч рублей – это хорошая вещь, но они никогда не будут стимулировать граждан к рождению детей, отметил в эфире НСН Юрий Крупнов.
В России фактически провозгласили, что рождаемость в стране делают нуждающиеся, необходимо кардинально менять базовые условия для жизни и сознание населения, заявил председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов в разговоре с НСН.
Накануне у россиян решили спросить, какие меры поддержки семей с детьми они считают необходимыми. Соответствующий опрос в рамках проекта «Повышение рождаемости» появился на портале «Госуслуг». В числе предложенных вариантов ответа – потенциально возможные новые меры, отмечает РБК. Это, в частности, увеличение пособий и пенсий в зависимости от количества детей и льготная ипотека по сниженной ставке 2 – 3% при рождении второго и последующих детей. Юрий Крупнов отметил, что сами по себе меры поддержки являются безумной идеей.
«Безусловно, нужно интересоваться обратной связью. Но у нас сегодня четко ввели критерий нуждаемости. То есть масса мер поддержки сразу отпадает для большинства семей. Чтобы получать меры поддержки, часто нужно стать нищим, либо предпринимать недостаточно легальные способы скрытия доходов и имущества. Это означает, что в стране не разделена демографическая проблема и социальная. Фактически у нас провозгласили, что демографию делают нуждающиеся и они получают меры поддержки. Это безобразие и абсолютный подрыв демографической политики. Вместо поддержки надо обсуждать другие действия, направленные на изменение сознания населения и базовых условий жизни. Условно, введение полностью бесплатного дополнительного образования. То есть сделать все кружки бесплатными», - сказал Крупнов.
По его словам, выплатами невозможно решить вопросы демографии и увеличить рождаемость. Крупнов отметил, что вместо улучшения базовых условий жизни россиян власти обсуждают «подачки и подарки».
«Меры – это выплаты. Просто выплатами мы вопрос демографии не решим. Зачем человеку выплаты, если он не сможет иметь нормальное жилье, в связи с его дороговизной, когда у мужа нет работы, которая давала бы большой доход в семье, поскольку деиндустриализация в стране… Вместо базовых условий жизни обсуждают все время какие-то подачки и подарки. Не обсуждается статус семьи. Пробиваем уже более 10 лет закон о статусе многодетной семьи. Многодетная семья – это флагман, элита государства. Меры поддержки – это путь в никуда. Сама мера поддержки – это безумная идея. Особенно когда говорят, что мы исправляем демографию. Те же 10 тысяч рублей – это хорошая вещь, но мы же понимаем, что никто от этого ребенка не родит», - сказал собеседник НСН.
Кроме того, председатель набсовета Института демографии указал, что в России рождаемость снижается с 1964 года. Крупнов отметил, что страна может прийти к многодетной семье лишь в том случае, если чиновники будут выполнять указания президента Владимира Путина о многодетной семье как национальной идее.
«Рождаемость не связана с пандемией, с событиями последнего года. С 1964 года в стране не осуществляется простое демографическое воспроизводство. Ничего не происходит. В 1964 году доминировала двухдетная семья, сейчас доминирует полуторадетная семья, дальше мы успешно идем к однодетной семье. Про рождаемость говорить бессмысленно, она только системно падает. Мы придем к многодетной семье, если мы поставим такую задачу, как национальную идею. Президент Путин в 2012 году сказал, что нормой в России должна стать трехдетная семья. В прошлом году он сказал, что национальная идея – это многодетная семья. Но это никак не реализуется», - резюмировал он.
Ранее Росстат сообщил, что в январе—июне 2022 года в России родилось 635,2 тысячи детей, что на 42,9 тысячи, или 6,3% меньше результата аналогичного периода 2021 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом в июне спад рождаемости оказался особенно глубоким — минус 9,6% к июню предыдущего года.
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