«Рождаемость падает!»: Меры поддержки семей не повлияют на демографию в России

Накануне у россиян решили спросить, какие меры поддержки семей с детьми они считают необходимыми. Соответствующий опрос в рамках проекта «Повышение рождаемости» появился на портале «Госуслуг». В числе предложенных вариантов ответа – потенциально возможные новые меры, отмечает РБК. Это, в частности, увеличение пособий и пенсий в зависимости от количества детей и льготная ипотека по сниженной ставке 2 – 3% при рождении второго и последующих детей. Юрий Крупнов отметил, что сами по себе меры поддержки являются безумной идеей.

«Безусловно, нужно интересоваться обратной связью. Но у нас сегодня четко ввели критерий нуждаемости. То есть масса мер поддержки сразу отпадает для большинства семей. Чтобы получать меры поддержки, часто нужно стать нищим, либо предпринимать недостаточно легальные способы скрытия доходов и имущества. Это означает, что в стране не разделена демографическая проблема и социальная. Фактически у нас провозгласили, что демографию делают нуждающиеся и они получают меры поддержки. Это безобразие и абсолютный подрыв демографической политики. Вместо поддержки надо обсуждать другие действия, направленные на изменение сознания населения и базовых условий жизни. Условно, введение полностью бесплатного дополнительного образования. То есть сделать все кружки бесплатными», - сказал Крупнов.