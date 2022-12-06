Путин одобрил выплаты на ребенка из средств маткапитала
В России малообеспеченные семьи получили право на ежемесячные выплаты за счет материнского капитала, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на соответствующий закон, который подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно ему, финансовая помощь положена семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум в регионе проживания. Такие граждане могут подать заявление на денежную выплату из средств маткапитала.
Размер ежемесячной помощи определяется исходя из детского прожиточного минимума в конкретном регионе. На выплату может претендовать каждый ребенок в семье.
Также Путин подписал закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до конца 2025 года. Накопительная часть пенсии была заморожена в России с 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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