Путин одобрил выплаты на ребенка из средств маткапитала

В России малообеспеченные семьи получили право на ежемесячные выплаты за счет материнского капитала, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на соответствующий закон, который подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно ему, финансовая помощь положена семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум в регионе проживания. Такие граждане могут подать заявление на денежную выплату из средств маткапитала.

Размер ежемесячной помощи определяется исходя из детского прожиточного минимума в конкретном регионе. На выплату может претендовать каждый ребенок в семье.

Также Путин подписал закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до конца 2025 года. Накопительная часть пенсии была заморожена в России с 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ВыплатыДетиСемьяМаткапитал
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