Путин одобрил выплаты на ребенка из средств маткапитала

Согласно ему, финансовая помощь положена семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум в регионе проживания. Такие граждане могут подать заявление на денежную выплату из средств маткапитала.

Размер ежемесячной помощи определяется исходя из детского прожиточного минимума в конкретном регионе. На выплату может претендовать каждый ребенок в семье.

Также Путин подписал закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до конца 2025 года. Накопительная часть пенсии была заморожена в России с 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

