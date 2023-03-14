Розенбаум рассказал о самочувствии после госпитализации в Красноярске

Певец, автор-исполнитель, музыкант, композитор Александр Розенбаум рассказал о своём самочувствии после появления информации о госпитализации в Красноярске. Он поделился ощущениями на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Всё в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку», — написал Народный артист России.

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Розенбаум уточнил, что он вынужден отменить концерт в Братске, однако дальнейший график гастролей останется в силе.

Днём ранее 71-летний исполнитель был госпитализирован в Красноярске после концерта в отделение сосудистой хирургии с болями в ноге. Как отмечает НСН. врачи диагностировали у Розенбаума тромб, который был удалён хирургическим путём.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОперацияГоспитализацияПевец
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