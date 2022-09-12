Без Пугачевой, но с Киркоровым и Долиной: в Кремле вспомнили Кобзона

По случаю годовщины со дня рождения великого певца на сцену Кремлевского дворца съездов вышли именитые артисты.

11 сентября в Кремлевском дворце съездов состоялся грандиозный концерт, приуроченный к 85-летию со дня рождения народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Как сообщили организаторы, на мероприятие пришли почти 6 тысяч человек.

Каждому артисту подарили цветы от супруги знаменитого эстрадного исполнителя, Нелли Кобзон. Например, певица Зара обнаружила их в гримерке, а Филиппу Киркорову Нелли вручила букет лично во время его выступления на сцене. Киркоров не остался «в долгу»: собрал все цветы зрителей и со словами «сегодня все цветы моих зрителей для Вас» отдал ей.

На сцену в этот воскресный вечер вышли Александр Розенбаум, Николай Басков, Александра Пахмутова, Александр Малинин, Валерия, Олег Газманов, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Григорий Лепс, Жасмин и многие другие.

Игорь Крутой, как и многие коллеги «по цеху», со сцены рассказал о том, как Иосиф Кобзон помогал всем, не отказывая в просьбах, и когда-то помог на тот момент молодой семье композитора с квартирой. Валерия гордо сообщила зрителям, что была ученицей Иосифа Давыдовича и исполнила душераздирающую песню: «Чтобы все было хорошо».

Памятник Иосифу Кобзону открыли в Москве

Не все артисты в этот раз вышли общаться к прессе. Например, Ирина Аллегрова довольно резко отреагировала на вопросы корреспондентов и спешно удалилась с концерта, Николай Басков извинился и убежал, ссылаясь на выступление по случаю окончания Дня города.

Концерт завершился совместным исполнением песни «Я люблю тебя, жизнь» Иосифа Кобзона (с экрана) с оставшимися участниками концерта и с хором ансамбля национальной гвардии РФ.

В зрительном зале замечены были среди VIP-гостей советская телеведущая, диктор Анна Шатилова и Бедрос Киркоров.

Алла Пугачева с детьми и российским дизайнером прогуливалась на День города по Красной площади, однако, на концерте памяти Иосифа Кобзона ее не было. Почему Примадонна не пришла на концерт и пригласили ли ее вообще, история умалчивает.

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
ТЕГИ:Алла ПугачеваФилипп КиркоровКонцертИосиф Кобзон
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