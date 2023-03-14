СМИ: Розенбаума госпитализировали после концерта в Красноярске
Певец Александр Розенбаум во время гастролей был госпитализирован в городскую больницу скорой медицинской помощи в Красноярске. Об этом пишут Известия.
По данным издания, 71-летнего исполнителя, который накануне дал в Красноярске сольный концерт, доставили в отделение сосудистой хирургии.
Информация о состоянии артиста не приводится, отмечает РЕН ТВ.
По данным ряда Telegram-каналов, медики обнаружили у Розенбаума, жаловавшегося на боли в ноге, тромб. Исполнителю потребовалось хирургическое вмешательство, оно прошло успешно.
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