СМИ: Розенбаума госпитализировали после концерта в Красноярске

Певец Александр Розенбаум во время гастролей был госпитализирован в городскую больницу скорой медицинской помощи в Красноярске. Об этом пишут Известия.

Кустурицу госпитализировали с переломом ноги

По данным издания, 71-летнего исполнителя, который накануне дал в Красноярске сольный концерт, доставили в отделение сосудистой хирургии.

Информация о состоянии артиста не приводится, отмечает РЕН ТВ.

По данным ряда Telegram-каналов, медики обнаружили у Розенбаума, жаловавшегося на боли в ноге, тромб. Исполнителю потребовалось хирургическое вмешательство, оно прошло успешно.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:ГоспитализацияКрасноярскПевец
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