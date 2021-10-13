Роза Сябитова рассказала, как укрепить браки россиянам

Роза Сябитова назвала факторы предотвращения разводов в стране. По ее мнению, если у супругов оформлена совместная ипотека, вероятность расторжения брака снижается. Также телеведущая считает, что семью укрепляют наличие детей и женское терпение.

Об этом она рассказала в интервью с радиостанцией «Говорит Москва».

«Базовая основа семьи — это совместно нажитое имущество и дети. Это и объединяет, является основополагающим, не даёт семье разрушиться. Ипотека входит в разряд основополагающих базовых основ, как совместно нажитое имущество, оно и держит. Кроме того, семья держится на женском терпении, пока женщина находит аргументы терпеть — она держится, перестала — она развалится», - уверена Сябитова.