Роза Сябитова рассказала, как укрепить браки россиянам
Роза Сябитова назвала факторы предотвращения разводов в стране. По ее мнению, если у супругов оформлена совместная ипотека, вероятность расторжения брака снижается. Также телеведущая считает, что семью укрепляют наличие детей и женское терпение.
Об этом она рассказала в интервью с радиостанцией «Говорит Москва».
«Базовая основа семьи — это совместно нажитое имущество и дети. Это и объединяет, является основополагающим, не даёт семье разрушиться. Ипотека входит в разряд основополагающих базовых основ, как совместно нажитое имущество, оно и держит. Кроме того, семья держится на женском терпении, пока женщина находит аргументы терпеть — она держится, перестала — она развалится», - уверена Сябитова.
Тем временем коллекторы обнародовали статистику разводов среди жителей России, взявших жильё в ипотеку: доля расставаний среди них в разы меньше, чем в среднем по России, она не превышает 3-5% против 50% в целом по стране.
По данным социальных опросов, каждый второй брак в стране заканчивается разводом. Сейчас как минимум 75 тысяч ипотечных заёмщиков разведены или начали оформление этой процедуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru