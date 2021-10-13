Роза Сябитова рассказала, как укрепить браки россиянам

Роза Сябитова назвала факторы предотвращения разводов в стране. По ее мнению, если у супругов оформлена совместная ипотека, вероятность расторжения брака снижается. Также телеведущая считает, что семью укрепляют наличие детей и женское терпение.

Об этом она рассказала в интервью с радиостанцией «Говорит Москва».

«Базовая основа семьи — это совместно нажитое имущество и дети. Это и объединяет, является основополагающим, не даёт семье разрушиться. Ипотека входит в разряд основополагающих базовых основ, как совместно нажитое имущество, оно и держит. Кроме того, семья держится на женском терпении, пока женщина находит аргументы терпеть — она держится, перестала — она развалится», - уверена Сябитова.

Москва лидирует по объему выданных кредитов по программе «Семейная ипотека»

Тем временем коллекторы обнародовали статистику разводов среди жителей России, взявших жильё в ипотеку: доля расставаний среди них в разы меньше, чем в среднем по России, она не превышает 3-5% против 50% в целом по стране.

По данным социальных опросов, каждый второй брак в стране заканчивается разводом. Сейчас как минимум 75 тысяч ипотечных заёмщиков разведены или начали оформление этой процедуры.

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ТЕГИ:ИпотекаРазвод
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