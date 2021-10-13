Коллекторы раскрыли статистику разводов среди взявших жильё в ипотеку

Коллекторы обнародовали статистику разводов среди людей, которые взяли жильё в ипотеку. Оказалось, что доля юридического расторжения брака не превышает 5% против 50% по России в целом. РИА Новости передает итоги исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

В материале сказано, что решение о разводе негативно сказывается на платёжной дисциплине клиентов. По словам аналитиков почти 50 процентов ипотечных заёмщиков — супруги. В абсолютном значении их число превышает 1,5 млн.

По данным социальных опросов, каждый второй брак в стране заканчивается разводом. Сейчас как минимум 75 тысяч ипотечных заёмщиков разведены или начали оформление этой процедуры.

Москва лидирует по объему выданных кредитов по программе «Семейная ипотека»

Ранее в Гильдии риелторов назвали реальные риски ипотеки. Проблемой для российского населения может стать не ипотечный пузырь, а рост цен на жилье, считает Константин Апрелев.



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ТЕГИ:ИпотекаРазвод
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