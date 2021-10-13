Коллекторы раскрыли статистику разводов среди взявших жильё в ипотеку

Коллекторы обнародовали статистику разводов среди людей, которые взяли жильё в ипотеку. Оказалось, что доля юридического расторжения брака не превышает 5% против 50% по России в целом. РИА Новости передает итоги исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

В материале сказано, что решение о разводе негативно сказывается на платёжной дисциплине клиентов. По словам аналитиков почти 50 процентов ипотечных заёмщиков — супруги. В абсолютном значении их число превышает 1,5 млн.

По данным социальных опросов, каждый второй брак в стране заканчивается разводом. Сейчас как минимум 75 тысяч ипотечных заёмщиков разведены или начали оформление этой процедуры.