Коллекторы раскрыли статистику разводов среди взявших жильё в ипотеку
Коллекторы обнародовали статистику разводов среди людей, которые взяли жильё в ипотеку. Оказалось, что доля юридического расторжения брака не превышает 5% против 50% по России в целом. РИА Новости передает итоги исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
В материале сказано, что решение о разводе негативно сказывается на платёжной дисциплине клиентов. По словам аналитиков почти 50 процентов ипотечных заёмщиков — супруги. В абсолютном значении их число превышает 1,5 млн.
По данным социальных опросов, каждый второй брак в стране заканчивается разводом. Сейчас как минимум 75 тысяч ипотечных заёмщиков разведены или начали оформление этой процедуры.
Ранее в Гильдии риелторов назвали реальные риски ипотеки. Проблемой для российского населения может стать не ипотечный пузырь, а рост цен на жилье, считает Константин Апрелев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 190 / сут.
Умерли
218 тыс.+973 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+20 706 / сут.
- Коллекторы раскрыли статистику разводов среди взявших жильё в ипотеку
- В МЭА спрогнозировали рост спроса на нефть до докризисного уровня к 2023 году
- Следственный комитет завершил расследование дела о торговле детьми в Красноярске
- Сериал «Игра в кальмара» по-прежнему лидирует на Netflix по популярности
- «Понаехали, блин!» Пассажиры московского метро пресекли новую драку с «мигрантами»
- В России разрешат медикам ставить диагноз дистанционно
- СМИ предупредили о возможности НАТО устроить блокаду Калининграда
- СМИ: Губернатор Рязанской области может уйти в отставку
- Россиянам напомнили о четырехдневных выходных в ноябре
- Apple может сократить производство iPhone 13
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru