Всем офлайн-магазинам рано или поздно придется выходить на онлайн-продажи, поэтому просьбами ужесточить требования для маркетплейсов они сами себе осложняют работу в будущем, считает президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков. Об этом он рассказал НСН.

Офлайн-розница и собственники региональных торговых центров попросили правительство усилить налоговый контроль над маркетплейсами для выравнивания условий торговли. Среди предложений: ограничение применения упрощенной системы налогообложения, агентских и комиссионных моделей при онлайн-торговле, если эта схема используется для уклонения от уплаты налогов. Также предлагается обязать ПВЗ выплачивать компенсирующий сбор от оборота выдаваемых товаров. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, передает «Коммерсант».