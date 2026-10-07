«Роют яму!»: Ограничения для маркетплейсов не приведут покупателей в магазины
Офлайн-торговле нужно привлекать покупателей, предлагая услуги, которые недоступны онлайн-сегменту, заявил НСН Алексей Кременсков.
Всем офлайн-магазинам рано или поздно придется выходить на онлайн-продажи, поэтому просьбами ужесточить требования для маркетплейсов они сами себе осложняют работу в будущем, считает президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков. Об этом он рассказал НСН.
Офлайн-розница и собственники региональных торговых центров попросили правительство усилить налоговый контроль над маркетплейсами для выравнивания условий торговли. Среди предложений: ограничение применения упрощенной системы налогообложения, агентских и комиссионных моделей при онлайн-торговле, если эта схема используется для уклонения от уплаты налогов. Также предлагается обязать ПВЗ выплачивать компенсирующий сбор от оборота выдаваемых товаров. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, передает «Коммерсант».
Кременсков отметил, что даже если эта мера облегчит жизнь офлайн-сегменту, эффект от нее будет временный, а в перспективе это ухудшит положение самих торговых сетей.
«Их предложения чрезмерны. Тут, как говорится, назло мамке отморожу уши. То есть, да, офлайн-рознице станет легче от того, что маркетплейсам станет сложнее. Чем больше будет наложено различных обязанностей, требований и сложнее будет модель налогообложения, тем больше это усложнит на какое-то время онлайн-торговлю. Но что от этого получит офлайн, какую выгоду — непонятно. Мне кажется, они усложняют и сами себе роют яму, потому что рано или поздно они все равно придут к тому, что будут торговать и там, и там. Давно идет речь о том, что необходимо выходить в омниканальность, то есть быть одновременно и в офлайне, и в интернете», — считает он.
Собеседник НСН подчеркнул, что онлайн-рознице необходимо менять подход к клиентам, чтобы стимулировать их приходить в магазины, а не отдавать предпочтение маркетплейсам.
«В офлайне необходимо предлагать эксклюзивные услуги, которые не могут предоставить онлайн. Это определенный сервис для клиентов, который позволит действительно оправдывать стоимость товаров в офлайне, то есть нишу занимать. При этом можно также реализовывать свои товары в онлайн. Технику в большей степени сейчас покупают онлайн, потому что есть возможность почитать отзывы, посмотреть обзоры и прочее. Все это ведет к онлайн-платформам, а уже часть покупателей приходят в офлайн, чтобы посмотреть, "пощупать" и услышать мнение продавцов напрямую. Есть такой покупатель, который приходит сначала в магазин, приценивается, выбирает модель, а потом в интернете, если повезет, находит такую же технику дешевле и покупает ее онлайн. Но если онлайн предлагает просто, к примеру, стиральную машину, то в условном DNS за небольшую доплату можно купить дополнительную гарантию или сервисное обслуживание, которое пока не могут предоставить маркетплейсы при покупке товара», — поделился мнением Кременсков.
Ранее Алексей Кременсков объяснял НСН, как будут работать новые поправки в Налоговый кодекс относительно цифровых платформ и зачем нужны эти изменения.
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