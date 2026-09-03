Главным козырем упрощенной системы госзакупок станет удобная логистика, а для продавцов маркетплейсов новшество станет дверью в выгодный госзаказ. Об этом НСН заявил генеральный директор компании «Контрактные системы» Евгений Ландо.

В российских регионах протестируют упрощенную систему госзакупок, в том числе через маркетплейсы, заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин. По словам главы государства, систему в формате эксперимента запустят с 1 октября. Российский лидер напомнил, что со следующего месяца вступит в силу федеральный закон, который позволяет активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах. По словам Ландо, нововведение станет экспериментом внутри процедуры, которая работает уже несколько лет.

«Это своевременное решение, однако отмечу, что это не совсем реформа, а скорее двухлетний эксперимент внутри процедуры, которая работает с 2022 года, — закупок «с полки» согласно федеральному закону №44-ФЗ. Да и сами государственные “маркетплейсы” существуют довольно давно: единый агрегатор торговли “Берёзка”, региональные электронные магазины, полка на федеральных электронных торговых площадках. Новое здесь одно — логистика, главный козырь всем известных маркетплейсов: она, без сомнения, ускорит путь от заказа до передачи товара заказчику. Скажем, станет проще школам: зашел, выбрал, купил. А для продавцов маркетплейсов это дверь в госзаказ — десятки тысяч школ, детсадов и колледжей с регулярным спросом на канцелярию, мебель, технику и прочие товары. Правда, дверь не распахнется сама: по закону площадка под эти закупки должна быть отдельной, и продавцам придется на нее заходить заново. Но в момент, когда комиссии площадок растут, а маржа селлеров тает, такой заказчик — поддержка малого бизнеса не субсидией, а спросом», — сказал Ландо.