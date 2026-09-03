«Зашел, выбрал, купил»: Бизнес поддержал упрощенную системы госзакупок

Упрощенная система госзакупок — любопытный эксперимент, однако пока сложно сказать, как будет организована прозрачность сделок, сказал НСН Евгений Ландо. В свою очередь Алексей Кременсков отметил в беседе с НСН, что цены на маркетплейсах, скорее всего, будет более справедливыми, нежели на государственных платформах.

Главным козырем упрощенной системы госзакупок станет удобная логистика, а для продавцов маркетплейсов новшество станет дверью в выгодный госзаказ. Об этом НСН заявил генеральный директор компании «Контрактные системы» Евгений Ландо.

В российских регионах протестируют упрощенную систему госзакупок, в том числе через маркетплейсы, заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин. По словам главы государства, систему в формате эксперимента запустят с 1 октября. Российский лидер напомнил, что со следующего месяца вступит в силу федеральный закон, который позволяет активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах. По словам Ландо, нововведение станет экспериментом внутри процедуры, которая работает уже несколько лет.

«Это своевременное решение, однако отмечу, что это не совсем реформа, а скорее двухлетний эксперимент внутри процедуры, которая работает с 2022 года, — закупок «с полки» согласно федеральному закону №44-ФЗ. Да и сами государственные “маркетплейсы” существуют довольно давно: единый агрегатор торговли “Берёзка”, региональные электронные магазины, полка на федеральных электронных торговых площадках. Новое здесь одно — логистика, главный козырь всем известных маркетплейсов: она, без сомнения, ускорит путь от заказа до передачи товара заказчику. Скажем, станет проще школам: зашел, выбрал, купил. А для продавцов маркетплейсов это дверь в госзаказ — десятки тысяч школ, детсадов и колледжей с регулярным спросом на канцелярию, мебель, технику и прочие товары. Правда, дверь не распахнется сама: по закону площадка под эти закупки должна быть отдельной, и продавцам придется на нее заходить заново. Но в момент, когда комиссии площадок растут, а маржа селлеров тает, такой заказчик — поддержка малого бизнеса не субсидией, а спросом», — сказал Ландо.

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Вместе с тем собеседник НСН задался вопросом, как организовать в этом случае прозрачность госзакупок.

«Как будет организована прозрачность — большой вопрос. Кто первый в выдаче: самый дешевый или тот, кто оплатил продвижение? Сам закон этого не регулирует — “особенности функционирования площадок” он отдает правительству, а постановления пока нет. Конечно, по общим правилам 44-ФЗ, исключений закон не делает: за ошибку алгоритма ответит школа, а сорвавший срок селлер — двумя годами в реестре недобросовестных поставщиков. Перечня площадок, который по закону должно утвердить правительство, я не вижу. Так что пока это закон на бумаге, но за реализацией эксперимента будет крайне интересно наблюдать», — добавил он.

В свою очередь президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков предположил, что цены на маркетплейсах будут более справедливыми, чем на госплатформах.

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«Разговор об этом уже идет давно, Путин анонсировал этот продукт, поэтому, думаю, в ближайшем будущем мы его увидим. Учитывая, что технологичность наших маркетплейсов на высоком уровне, я думаю, что это будет удобная процедура по госзакупкам через маркетплейсы. Покупателем будет выступать государство, и цены, полагаю, будут более справедливые, чем на госплатформах. Возможно, так госзакупки станут более доступными по ценам. Государственные платформы останутся, там, видимо, будет другая какая-то продукция. На маркетплейсах же будет продаваться что-то более простое, вроде канцтоваров», — заявил Кременсков.

Ранее Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов согласился с необходимостью усилить контроль за госзакупками. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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