«Зашел, выбрал, купил»: Бизнес поддержал упрощенную системы госзакупок
Упрощенная система госзакупок — любопытный эксперимент, однако пока сложно сказать, как будет организована прозрачность сделок, сказал НСН Евгений Ландо. В свою очередь Алексей Кременсков отметил в беседе с НСН, что цены на маркетплейсах, скорее всего, будет более справедливыми, нежели на государственных платформах.
Главным козырем упрощенной системы госзакупок станет удобная логистика, а для продавцов маркетплейсов новшество станет дверью в выгодный госзаказ. Об этом НСН заявил генеральный директор компании «Контрактные системы» Евгений Ландо.
В российских регионах протестируют упрощенную систему госзакупок, в том числе через маркетплейсы, заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин. По словам главы государства, систему в формате эксперимента запустят с 1 октября. Российский лидер напомнил, что со следующего месяца вступит в силу федеральный закон, который позволяет активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах. По словам Ландо, нововведение станет экспериментом внутри процедуры, которая работает уже несколько лет.
«Это своевременное решение, однако отмечу, что это не совсем реформа, а скорее двухлетний эксперимент внутри процедуры, которая работает с 2022 года, — закупок «с полки» согласно федеральному закону №44-ФЗ. Да и сами государственные “маркетплейсы” существуют довольно давно: единый агрегатор торговли “Берёзка”, региональные электронные магазины, полка на федеральных электронных торговых площадках. Новое здесь одно — логистика, главный козырь всем известных маркетплейсов: она, без сомнения, ускорит путь от заказа до передачи товара заказчику. Скажем, станет проще школам: зашел, выбрал, купил. А для продавцов маркетплейсов это дверь в госзаказ — десятки тысяч школ, детсадов и колледжей с регулярным спросом на канцелярию, мебель, технику и прочие товары. Правда, дверь не распахнется сама: по закону площадка под эти закупки должна быть отдельной, и продавцам придется на нее заходить заново. Но в момент, когда комиссии площадок растут, а маржа селлеров тает, такой заказчик — поддержка малого бизнеса не субсидией, а спросом», — сказал Ландо.
Вместе с тем собеседник НСН задался вопросом, как организовать в этом случае прозрачность госзакупок.
«Как будет организована прозрачность — большой вопрос. Кто первый в выдаче: самый дешевый или тот, кто оплатил продвижение? Сам закон этого не регулирует — “особенности функционирования площадок” он отдает правительству, а постановления пока нет. Конечно, по общим правилам 44-ФЗ, исключений закон не делает: за ошибку алгоритма ответит школа, а сорвавший срок селлер — двумя годами в реестре недобросовестных поставщиков. Перечня площадок, который по закону должно утвердить правительство, я не вижу. Так что пока это закон на бумаге, но за реализацией эксперимента будет крайне интересно наблюдать», — добавил он.
В свою очередь президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков предположил, что цены на маркетплейсах будут более справедливыми, чем на госплатформах.
«Разговор об этом уже идет давно, Путин анонсировал этот продукт, поэтому, думаю, в ближайшем будущем мы его увидим. Учитывая, что технологичность наших маркетплейсов на высоком уровне, я думаю, что это будет удобная процедура по госзакупкам через маркетплейсы. Покупателем будет выступать государство, и цены, полагаю, будут более справедливые, чем на госплатформах. Возможно, так госзакупки станут более доступными по ценам. Государственные платформы останутся, там, видимо, будет другая какая-то продукция. На маркетплейсах же будет продаваться что-то более простое, вроде канцтоваров», — заявил Кременсков.
Ранее Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов согласился с необходимостью усилить контроль за госзакупками. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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