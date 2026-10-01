Своя математика: Каких продавцов налоговая будет блокировать на маркетплейсах
Налоговая не блокирует автоматически: сначала присылается уведомление о том, что необходимо какие-то данные уточнить, заявил НСН Алексей Кременсков.
Налоговая будет напрямую следить за продавцами на маркетплейсах, чтобы не допустить искажения информации о доходах на площадке, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Налоговой предложили дать право блокировать продавцов на маркетплейсах. Цифровые платформы встроят в механизм налогового контроля, следует из поправок в Налоговый кодекс. ФНС сможет приостанавливать продажи продавцов на всех маркетплейсах одновременно, а те будут обязаны выявлять налоговые риски у партнеров, пишет РБК. Кременсков подтвердил, что механизм разрабатывается давно и с участием игроков рынка.
«Механизм разрабатывается давно уже, маркетплейсы в курсе этих процедур. Мы думаем, что это немного упростит задачу для продавцов. Налоговая хочет прямо видеть все. Была история, когда продавцы продавали товар за тысячу рублей, например, но с учетом комиссий и прочего зарабатывали 500 рублей, что и декларировалось. Поэтому было принято решение делать это напрямую, чтобы не было таких ситуаций. Это корректное начисление налогов, главное, чтобы селлер вел правильно свою математику у себя», - объяснил он.
При этом Кременсков подчеркнул, что налоговая не будет никого блокировать автоматически без предупреждений.
«Налоговая не блокирует автоматически: сначала присылается уведомление о том, что необходимо какие-то данные уточнить. После подачи деклараций могут быть неточности, у продавца всегда есть время, чтобы этот вопрос решить. Блокировка происходит только в случае игнорирования этих уведомлений или в случае явных серьезных нарушений. Это крайняя мера. Массовых проблем не возникнет, это просто процесс автоматизации и усиления прозрачности для налоговой», - заключил эксперт.
Проверка карточек товаров маркетплейсами через государственные информационные системы станет более тщательной с 1 октября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию цифровых платформ. Все карточки будут сверять с 12 реестрами и государственными информационными системами.
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