Налоговая будет напрямую следить за продавцами на маркетплейсах, чтобы не допустить искажения информации о доходах на площадке, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Налоговой предложили дать право блокировать продавцов на маркетплейсах. Цифровые платформы встроят в механизм налогового контроля, следует из поправок в Налоговый кодекс. ФНС сможет приостанавливать продажи продавцов на всех маркетплейсах одновременно, а те будут обязаны выявлять налоговые риски у партнеров, пишет РБК. Кременсков подтвердил, что механизм разрабатывается давно и с участием игроков рынка.