Ротару перенесла «омикрон» с осложнениями

Певица София Ротару переболела COVID-19, она перенесла «омикрон»-штамм, сообщает телеканал «360».

Иван Охлобыстин заразился COVID-19

В настоящее время артистка под контролем медиков справляется с осложнениями, которые появились после болезни. «Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений», — заявила Ротару.

В своем обращении к поклонникам певица пожелала всем здоровья.

Напомним, на днях несколько российских звезд заразились коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Лызлова
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штаммМузыканты
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