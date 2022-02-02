Ротару перенесла «омикрон» с осложнениями

В настоящее время артистка под контролем медиков справляется с осложнениями, которые появились после болезни. «Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений», — заявила Ротару.

В своем обращении к поклонникам певица пожелала всем здоровья.

Напомним, на днях несколько российских звезд заразились коронавирусом.

