Ротару перенесла «омикрон» с осложнениями
2 февраля 202203:33
Певица София Ротару переболела COVID-19, она перенесла «омикрон»-штамм, сообщает телеканал «360».
В настоящее время артистка под контролем медиков справляется с осложнениями, которые появились после болезни. «Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений», — заявила Ротару.
В своем обращении к поклонникам певица пожелала всем здоровья.
Напомним, на днях несколько российских звезд заразились коронавирусом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru