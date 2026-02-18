Лавров: Россия и США займутся взаимовыгодными проектами после урегулирования
Россия и США смогут перейти к реализации взаимовыгодных проектов после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия».
По его словам, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что считает происходящее «не своей войной», а наследием предыдущей администрации, и намерен как можно скорее добиться ее окончания. Лавров отметил, что украинский конфликт сейчас занимает центральное место в мировой повестке, поэтому, по его выражению, его необходимо «убрать с дороги», после чего стороны смогут вернуться к прагматичному сотрудничеству.
17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми» и сообщил о подготовке нового раунда.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что обсуждались военные и политические вопросы. По его словам, по теме мониторинга прекращения огня достигнут «почти полный» прогресс, а по политическому блоку, включая территориальные вопросы и санкции, стороны также продвинулись в диалоге, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп назвал конфликт на Украине бременем для налогоплательщиков США
- Зеленский предложил провести новый раунд переговоров в феврале
- Лавров: Россия и США займутся взаимовыгодными проектами после урегулирования
- После атаки в Белгороде повреждены энергообъекты
- В Новороссийске задержан замглавы города Роман Карагодин
- Залужный заявил, что грозил ввести войска в Киев во время обысков
- Подключение Европы к переговорам назвали признаком проблем Киева
- Кому медаль, кому Снуп Догг: Норвежец побил рекорд советской спортсменки на Олимпиаде
- Делягин предложил ввести «карту русского» по примеру Польши
- Депутат Белик усомнился в скорой встрече Путина и Зеленского