Лавров: Россия и США займутся взаимовыгодными проектами после урегулирования

Россия и США смогут перейти к реализации взаимовыгодных проектов после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

По его словам, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что считает происходящее «не своей войной», а наследием предыдущей администрации, и намерен как можно скорее добиться ее окончания. Лавров отметил, что украинский конфликт сейчас занимает центральное место в мировой повестке, поэтому, по его выражению, его необходимо «убрать с дороги», после чего стороны смогут вернуться к прагматичному сотрудничеству.