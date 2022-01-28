Манижа, Лолита и Самбурская заразились коронавирусом

Речь идет об исполнительницах Маниже и Лолите, а также актрисе Анастасии Самбурской.

«Мне пришел положительный ПЦР, и чувствую я себя не очень», — сообщила Манижа. Она отменила своей концерт намеченный на 2 февраля. Из-за эпидемии COVID-19 он уже два раза переносился.

Настасья Самбурская заразилась коронавирусом 16 января в аэропорту Пунта-Каны. «В общем, в носу отек, температура держалась три дня, кашель незначительный, запахи снижаются, но не критично», — рассказала она. 24 января, актриса сдала два отрицательных теста, а о заболевании она рассказала 27 января.

Актриса уже болела коронавирусом в декабре 2020 года и до сих пор страдает от последствий.

Лолита сообщила, что у нее кашель и охрип голос. Она заразилась «омикрон»-штаммом.

