Манижа, Лолита и Самбурская заразились коронавирусом
Несколько российских звезд заразились коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Речь идет об исполнительницах Маниже и Лолите, а также актрисе Анастасии Самбурской.
«Мне пришел положительный ПЦР, и чувствую я себя не очень», — сообщила Манижа. Она отменила своей концерт намеченный на 2 февраля. Из-за эпидемии COVID-19 он уже два раза переносился.
Настасья Самбурская заразилась коронавирусом 16 января в аэропорту Пунта-Каны. «В общем, в носу отек, температура держалась три дня, кашель незначительный, запахи снижаются, но не критично», — рассказала она. 24 января, актриса сдала два отрицательных теста, а о заболевании она рассказала 27 января.
Актриса уже болела коронавирусом в декабре 2020 года и до сих пор страдает от последствий.
Лолита сообщила, что у нее кашель и охрип голос. Она заразилась «омикрон»-штаммом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru