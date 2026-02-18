После атаки в Белгороде повреждены энергообъекты
В Белгороде в результате массированной атаки по объектам энергетики зафиксированы серьезные повреждения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.
По его словам, в городе частично нарушено электроснабжение и теплоснабжение. На местах работают аварийные бригады, которые приступили к восстановительным работам. Губернатор отметил, что специалисты уточняют масштаб ущерба.
В 21:31 мск Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде, а также в Белгородском и Шебекинском округах, призвав жителей спуститься в укрытия. В 21:47 мск он сообщил об отбое тревоги.
Белгород и область в последнее время регулярно подвергаются обстрелам. Минувшей ночью по Белгороду и населенным пунктам Белгородского округа было выпущено 12 ракет. Вечером 15 февраля глава региона также сообщал о повреждении энергообъектов. Тогда в селе Никольское Белгородского округа при ударе дрона по автомобилю пострадал мужчина, его госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой, передает «Радиоточка НСН».
