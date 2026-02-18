После атаки в Белгороде повреждены энергообъекты

В Белгороде в результате массированной атаки по объектам энергетики зафиксированы серьезные повреждения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе частично нарушено электроснабжение и теплоснабжение. На местах работают аварийные бригады, которые приступили к восстановительным работам. Губернатор отметил, что специалисты уточняют масштаб ущерба.