Иван Охлобыстин заразился COVID-19

Актер и сценарист Иван Охлобыстин заразился коронавирусом. Об этом артист сообщил в видеообращении к участникам мероприятия по случаю объединения партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».

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Охлобыстин обратился к соратникам, поздравив их с юбилеем образования политической силы.

«Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — заявил актер.

Охлобыстин пожелал единомышленникам «в первую очередь здоровья».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерыИван ОхлобыстинКоронавирус
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