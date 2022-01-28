Иван Охлобыстин заразился COVID-19
Актер и сценарист Иван Охлобыстин заразился коронавирусом. Об этом артист сообщил в видеообращении к участникам мероприятия по случаю объединения партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».
Охлобыстин обратился к соратникам, поздравив их с юбилеем образования политической силы.
«Я лично не смог засвидетельствовать свою любовь и уважение, поскольку меня поразил всеобщий недуг коронавируса», — заявил актер.
Охлобыстин пожелал единомышленникам «в первую очередь здоровья».
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