Росздравнадзор заявил, что зарубежные производители медизделий готовы работать в России

Зарубежные производители медицинских изделий подтвердили свою готовность продолжать работать на российском рынке. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

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Отмечается, что в ведомстве прошло онлайн-совещание с зарубежными производителями медизделий. На мероприятии присутствовали более 60 участников, обсуждались пути последующего взаимодействия.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запасаться лекарствами «на всю оставшуюся жизнь» из-за антироссийских санкций бессмысленно.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РосздравнадзорРоссия
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