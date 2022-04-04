Голикова заявила, что Россия сможет обеспечить пациентов лекарствами
У регионов России есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами и медизделиями. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она напомнила, что для сглаживания влияния введенных ограничений на систему здравоохранения было принято два федеральных закона.
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что России не грозит дефицит продуктов из-за западных санкций, однако страшным ударом может стать мораторий на поставки лекарств.
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