Голикова заявила, что Россия сможет обеспечить пациентов лекарствами

У регионов России есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами и медизделиями. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Мишустин заявил о работе над полным упрощением ввоза в РФ иностранных лекарств

Она напомнила, что для сглаживания влияния введенных ограничений на систему здравоохранения было принято два федеральных закона.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что России не грозит дефицит продуктов из-за западных санкций, однако страшным ударом может стать мораторий на поставки лекарств.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:ЛекарстваРоссия
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