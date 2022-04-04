Голикова заявила, что Россия сможет обеспечить пациентов лекарствами

Она напомнила, что для сглаживания влияния введенных ограничений на систему здравоохранения было принято два федеральных закона.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что России не грозит дефицит продуктов из-за западных санкций, однако страшным ударом может стать мораторий на поставки лекарств.

